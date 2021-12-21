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Индия провела очередное испытание МБР «Агни-5»

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Индия провела очередное испытание МБР «Агни-5»
Индия провела очередное испытание МБР «Агни-5».
Источник изображения: invoen.ru

По сообщениям западных СМИ, в рамках так называемой гонки вооружений на субконтиненте Индия провела восьмое испытание стратегической межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5» (AGNI-5) собственной разработки. Состоявшийся старт стал первым «пользовательским пуском» после приема системы на вооружение и первым ночным испытание изделия.

Трехступенчатая твердотопливная 50-тонная баллистическая ракета «Агни-5» класса «поверхность-поверхность» несет боевую часть массой 1,5 тонны и развивает скорость в 24 раза, превышающую скорость звука. Запуск произведен с острова Абдул-Калам (Abdul Kalam) у побережья штата Одиша (Odisha). Прежде чем головная часть МБР упала в Бенгальском заливе, успешное полет ракеты по траектории постоянно контролировался РЛС, оптико-электронными системами слежения, телеметрическими станциями и кораблями.


Старт индийской МБР «Агни-5».
Источник: invoen.ru

Согласно публикациям, баллистическая ракета «Агни-5» способна поражать цели на расстоянии до 5000 км с очень высокой точностью. Изделие стоит на вооружении Командования стратегических сил Индии. МБР серии AGNI составляют основу индийской программы ядерного сдерживания. Зарубежные эксперты придают испытанию особое значение, поскольку оно проведено во время продолжающегося около 19 месяцев пограничного противостояния с Китаем в восточном регионе Ладакх (Ladakh).

Одновременно отмечается, что Китай пошел дальше и провел второе испытание своей гиперзвуковой ракеты большой дальности, развивающей скорость до 8 Маха. Первый испытательный пуск, выполненный Китаем в августе 2021 года, наблюдатели назвали провальным, поскольку ракета, которая, как утверждается, способна оставаться на орбите длительное время, не смогла поразить цель. По информации из Вашингтона, китайское оружие названо американским Командованием космических сил "дестабилизирующим" и должно «вызвать пробуждение действующей Администрации США».

По материалам ресурса euro-sd.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Продукция
Agni БР
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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