Корабль «Союз МС-20» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» с российским космонавтом Александром Мисуркиным, японским миллиардером Юсаку Маэдзава и его помощником по бизнесу Йодзо Хирано на борту приземлился в понедельник, 20 декабря, в степи Казахстана. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Все операции по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее», — говорится в сообщении.

Планируется, что все три участника полета прибудут вечером в понедельник в Звездный городок для прохождения реабилитации и участия в послеполетных научных экспериментах. Реабилитация экипажа продлится от 14 до 21 суток, в зависимости от самочувствия космонавта и участников космического полета.

Корабль «Союз МС-20» с космическими туристами был запущен с космодрома Байконур и пристыковался к МКС 8 декабря. Участники полета провели на МКС 12 суток.

На космодроме при выходе из гостиницы «Космонавт» экипаж корабля проводили под песню «Трава у дома» на японском языке. Записал эту песню дуэт Deai — японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев.

Маэзава — один из богатейших людей Японии. В первую очередь, он приобрел известность как основатель онлайн-магазина одежды Zozotown. Помимо этого, он занимается коллекционированием предметов искусства и основал фонд Contemporary Art Foundation.

Йодзо Хирано присоединился к компании ZOZO после окончания университета по специальности кастинг-директор фотогруппы. В настоящее время он работает продюсером в компании SPACETODAY. На МКС он отвечал за освещение полета Юсаку Маэзавы.