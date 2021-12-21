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ТАСС

В Японии начался новый набор астронавтов для программы освоения Луны

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Логотип японского космического агентства JAXA.

Конкурс продлится до 4 марта 2022 года

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) с понедельника начало принимать заявки на участие в новом наборе астронавтов, которые будут задействованы в том числе в программе освоения Луны. Конкурс продлится до 4 марта 2022 года.

Анкеты можно подать через специально созданный для этого сайт. После проверки документов отобранным кандидатам предстоит пройти четыре этапа экзаменов. Окончательный список прошедших весь конкурс будет опубликован в феврале 2023 года. После этого будущие астронавты официально трудоустроятся в JAXA и приступят к обучению.

Основным требованием для отбора является опыт работы не менее трех лет. По сравнению с последним набором, который проходил 13 лет назад, в JAXA отказались от допуска к нему только людей с естественно-научным или техническим образованием. Такое послабление связано с тем, что в программах освоения Луны могут потребоваться специалисты с разным образованием. Кроме того, у кандидатов должны быть хорошие зрение и слух, хотя в целом требования к состоянию здоровья также стали более мягкими.

В случае приема на работу зарплата новых астронавтов JAXA на начальном этапе составит от 320 тыс. до 360 тыс. иен (от $2,8 тыс. до $3,2 тыс.). Помимо этого, предусмотрено ежегодное увеличение оплаты труда, бонусы и другие выплаты, к примеру за сверхурочную работу. Сейчас JAXA имеет семерых астронавтов, средний возраст членов этой группы - 52 года. К 2030-м годам, когда ожидается активное освоение Луны, из них в строю останутся только двое, остальным придется уйти на пенсию.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало проект программы исследования и освоения Луны Artemis. На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутнике Земли ориентировочно в конце 2020-х годов, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.

Токио в 2019 году объявил о решении присоединиться к американской лунной программе. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Речь идет о взаимодействии в поставках оборудования, обмене данными о лунной поверхности, совместном создании лунохода, а также о возможной отправке японских астронавтов на Луну.

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