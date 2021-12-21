Источник: Россия проведет в Арктике стрельбы комплексом ПРО по гиперзвуковой мишени

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия проведет в Арктике до конца этого года в рамках испытаний стрельбы "современным комплексом противоракетной обороны (ПРО)" с практическим перехватом гиперзвуковой мишени, сообщил РИА Новости информированный источник.

"До конца года на одном из военных полигонов в Заполярье состоятся испытательные стрельбы по полному циклу современным противоракетным комплексом. Комплекс должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, о каком комплексе ПРО идет речь, однако отметил, что "поражение мишени в рамках испытаний должно быть выполнено на дальности в сотни километров".

В настоящее время функции противоракетной обороны в российской армии могут выполнять зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Кроме того, завершаются испытания новейшей системы ПВО/ПРО С-500 "Прометей".

Также в РФ разрабатывается мобильная спецсистема ПРО С-550, однако о наличии ее опытных образцов, способных участвовать в испытаниях, ранее не сообщалось.