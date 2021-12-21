Первый пуск межконтинентальной ракеты «Сармат» перенесли

ТАСС: испытательный пуск баллистической ракеты «Сармат» перенесен на 2022 год

Первый испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» перенесен на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По данным агентства, пуск в рамках летно-конструкторских испытаний состоится в первом квартале следующего года. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году, а завершатся в 2022 году.