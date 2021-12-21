Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"

Источник изображения: Фото: "Отвага 2004"

В 2009 году Харьковский бронетанковый ремонтный завод продемонстрировал свою версию модернизированного танка Т-72Б1. Машина, получившая обозначение Т-72Е, внешне отличалась башней, которая удивляла радикально усиленным вооружением.

Так, кроме 125-мм орудия и спаренного 7,62-мм пулемета в двух дистанционно-управляемых боевых модулях, а также 12,7-мм НСВТ "Утес", находилась спаренная 23-мм авиационная автоматическая пушка ГШ-23Л.

Предполагалось, что танк будет служить, прежде всего, для оказания огневой поддержки действующим пехотным подразделениям.

Выглядело, конечно, это все грозно, но, на самом деле, это был всего лишь макет и ничего реально на танке не работало.

Источник изображения: Фото: "Отвага 2004"

Мало того, конструкторы до конца не представляли себе, кто и как будет управлять всем этим набором пушек и пулеметов. Предложения были лишь на бумаге и, чтобы их реализовать в жизнь понадобилось бы электронное оборудование, которое ни тогда, ни сейчас на Украине не производится.

Поэтому после нескольких показов, которые не вызвали интереса ни у военного ведомства Незалежной, ни у иностранных заказчиков, Т-72Е спрятали от глаз подальше в одном из танковых отстойников и сейчас стараются о нем не вспоминать.

Что интересно, по некоторым данным, один из его конструкторов - Н. Степанов - позже принимал непосредственное участие в разработке печально известного "Азовца", заявлявшегося как украинская версия боевой машины поддержки танков, теперь считающаяся полностью провальной.