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РИА Новости

Президент Путин: растет роль внешней разведки в обеспечении безопасности России

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России Владимир Путин.

"В комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль внешней разведки. Прежде всего это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки в мире в целом и в отдельных регионах", - сказал Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, которое опубликовано на сайте телеканала "Звезда".

Владимир Путин

Президент России

Глава государства также отметил четкую работу сотрудников ФСО и главного управления специальных программ.

"Государство, наш народ делает все необходимое для вашей продуктивной работы, для технического оперативного кадрового укрепления специальных служб, и надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем направлениям, за которые отвечают ваши ведомства", - добавил президент.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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