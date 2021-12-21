Президент Путин: растет роль внешней разведки в обеспечении безопасности России

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России Владимир Путин.
Владимир Путин
Президент России
Глава государства также отметил четкую работу сотрудников ФСО и главного управления специальных программ.
"Государство, наш народ делает все необходимое для вашей продуктивной работы, для технического оперативного кадрового укрепления специальных служб, и надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем направлениям, за которые отвечают ваши ведомства", - добавил президент.