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Интерфакс-АВН

Постоянный представитель РФ при ЕС Чижов: расширение НАТО стало бы нарушением обязательств стран Европы плюс США и Канада в рамках ОБСЕ

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Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Геннадий Мельник

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что расширение НАТО само по себе стало бы нарушением политических обязательств, которые на себя взяли все страны европейского континента плюс США и Канада в рамках ОБСЕ

"Мы говорим, что расширение НАТО само по себе стало бы нарушением политических обязательств, которые на себя взяли все страны европейского континента плюс США и Канада в рамках ОБСЕ" , - отметил Чижов в понедельник в интервью "Известиям".

Чижов подчеркнул, что он прекрасно помнит, как формировались документы ОБСЕ еще в 1999 году.

"На саммите в Стамбуле были приняты документы, где зафиксирован один из ключевых принципов: безопасность каждой страны-участницы может реализовываться так, чтобы не затрагивать безопасность других. Это понятие единства европейской безопасности в последнее время подзабылось - по крайней мере его стараются подзабыть, ссылаясь на то, что те обязательства, которые были приняты в 1999 году в Стамбуле, были не юридически обязывающие, а политические. На это можно легко возразить: обязательства перед Грузией и Украиной, которые приняли в НАТО в 2008 году в Бухаресте, что эти две страны будут членами альянса, не указывая сроки, тоже из категории политических. Так что это решение НАТО не имеет более высокого статуса и не имеет в большей степени юридической силы по сравнению с обязательствами в ОБСЕ", - заявил Чижов в интервью изданию.

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