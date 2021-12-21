В минобороны ФРГ заявили о возможных санкциях против РФ в ситуации с Украиной

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в воскресенье, 19 декабря, в интервью Bild am Sonntag, заявила, что власти ФРГ могут использовать угрозы санкциями в отношении к России на фоне ситуации с Украиной.

«Мы должны использовать все возможности, чтобы остановить эскалацию. Это включает в себя и угрозу жестких санкций», — отметила она.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли Берлин направить солдат бундесвера для поддержки Украины, глава оборонного ведомства уклонилась от прямого ответа.

«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)», — сказала министр.

Кроме того, Ламбрехт заметила, что может «очень хорошо понять страхи Украины» и поэтому совершит свою первую зарубежную поездку в качестве министра обороны в Литву. Там она посетит Силы быстрого реагирования НАТО, чтобы получить представление о том, «как солдаты видят ситуацию».

При этом на вопрос, может ли «Северный поток — 2» стать частью санкционного пакета, она подчеркнула, что «необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть».

«Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже», — указала Ламбрехт.

17 декабря министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии неизменно заинтересовано в кооперации c Россией и вопрос СП-2 находится только в правовом поле. Он считает, что Запад не должен использовать газопровод в качестве средства давления на Россию.

Тогда же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил от России предложения по безопасности. Он отметил, что альянс явно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Москвой.

В тот же день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме того, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Как убежден постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, США при помощи партнеров по НАТО обострили и без того сложную ситуацию на Украине до предела. По его словам, заявления российских официальных лиц в западных СМИ подвергаются цензурированию. Россию делают «агрессором», не имея на то весомых аргументов, указал он.