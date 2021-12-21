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ТАСС

Минобороны считает турецкий беспилотник Bayraktar легкой целью для ПВО

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Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

По словам заместителя начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрия Муравкина, Bayraktar имеет такие характеристики, что сбить беспилотник не представляет никакой сложности даже для расчета, подготовленного на оценку "удовлетворительно"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Турецкие беспилотники Bayraktar являются легкими целями для таких отечественных комплексов противовоздушной обороны (ПВО), как "Панцирь". Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин.

"Это очень легкая, очень лакомая для "Панциря" мишень", - сказал он.

По его словам, Bayraktar имеет такие скоростные и массово-габаритные характеристики, что сбить беспилотник не представляет никакой сложности даже для расчета, подготовленного на оценку "удовлетворительно".

"Во всем важны нюансы. Если в "Панцире" нет расчета, если расчет стоит на улице, если "Панцирь" не находится в боевом режиме, то это просто полигонная цель для тренировки расчетов Bayraktar, - пояснил Муравкин, отвечая на вопрос корреспондента о причинах уничтожения комплексов ПВО расчетами беспилотников в Сирии и Ливии.

Ранее ряд зарубежных СМИ ставили под сомнение эффективность российских комплексов "Панцирь" в бою против новых турецких беспилотников. Однако, как подчеркнули в МО РФ, как правило, уничтожались машины, не находящиеся в боевом режиме или без экипажа.

Выпускаемый холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет. Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тыс. м.

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96К6 Панцирь-С1
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