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Военно-промышленный курьер

Союзник России закупил вооружение у члена НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Беспилотники «Байрактар» поступили на вооружение Кыргызстана.

Кыргызстан получил турецкие беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

Их осмотрел президент Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы государства. Беспилотники, как отмечается, поступили на вооружение Пограничной службы ГКНБ.

Жапарову рассказали о системе управлениями этими аппаратами и продемонстрировали их работу.

По информации пресс-службы президента, беспилотные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ.

Беспилотник «Байрактар». Кыргызстан. 18 декабря 2021 года.

О намерении Кыргызстана купить у Турции «Байрактар» 21 октября сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Но он не уточнил об условиях закупок, количестве аппаратов и их стоимости.

«Скоро из Турции привезут «Байрактар», в мире только у пяти стран есть такое вооружение, и мы станем одной из них. Также купили беспилотные аппараты «Орлан-10» из России», - сообщил Ташиев.

Вслед за Ташиевым 23 октября на пресс-конференции президент Садыр Жапаров заявил о выделении 100 млн долларов на обновление военной техники Кыргызстана. Также он отметил, что куплены беспилотники у России и Турции, говорит радио «Азаттык».

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Страны
Киргизия
Россия
Турция
Продукция
Орлан-10
Проекты
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