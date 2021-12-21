Глава беспилотной авиации Новиков: "Орион" сможет справиться с Bayraktar

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские разведывательно-ударные беспилотники "Орион" в случае столкновения способны справиться с дронами турецкого производства Bayraktar, заявил в воскресенье начальник беспилотной авиации РФ генерал-майор Александр Новиков.

"Не только "Байрактару" - любому беспилотному летательному аппарату", - сказал он, отвечая в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" на вопрос журналиста, сможет ли "Орион" противостоять Bayraktar.

В сюжете демонстрируется, как "Орион" поднимается в воздух и затем уничтожает противотанковой управляемой ракетой (современные ПТУР способны поражать низколетящие воздушные цели) беспилотник вертолетного типа.

"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.

Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.