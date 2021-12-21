Как пуля «Резкий»: российский «корабль-невидимка» готовится выйти в море

Испытания нового корвета проекта 20380 для Тихоокеанского флота начнутся в январе

Создатели российского «корабля-невидимки» готовятся к первым испытаниям своего детища — как сообщили источники «Известий» в Минобороны, военное ведомство согласовало план работ по корвету проекта 20380 «Резкий». Строительство этого уникального корабля сейчас завершается на Дальнем Востоке. Согласно документу, уже в январе «Резкий» совершит выход в море. Тихоокеанский регион сегодня требует особого внимания, и новый корвет сможет усилить ударные возможности ВМФ на этом стратегическом направлении, считают военные эксперты.

Первое плавание

По словам собеседников «Известий», в настоящее время на корвет уже заселен экипаж. На его борту начали функционировать системы, отвечающие за обеспечение деятельности моряков и живучесть самого корабля. До выхода в море в январе следующего года «Резкий» пройдет швартовые испытания — на них будут проверять работу главной энергетической установки и систем управления кораблем.

Во время первого выхода в море начнутся и заводские ходовые тесты. Их цель — изучить соответствие основных характеристик боевых и технических средств корабля значениям, заявленным в проекте. Планируется, в частности, проверить надежность навигационного оборудования, провести испытания управляемости и остойчивости, а при необходимости отладить работу судового оборудования.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

По словам собеседников «Известий», все испытания должны завершиться в апреле, а уже в мае корабль планируется передать ВМФ. Однако нельзя исключить, что сроки сдвинутся и «Резкий» пополнит состав флота только в конце следующего года — перед самым Новым годом.

Ранее Минобороны сообщало, что экипаж корабля проходил двухмесячную подготовку в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. В ходе обучения моряки отрабатывали навыки действий корабельных боевых расчетов, вопросы эксплуатации общекорабельных систем, оружия и радиотехнического оборудования, а также готовились к борьбе за живучесть корвета.

— Сейчас в Тихоокеанском регионе идет «военно-морская гонка». В последние годы свои возможности нарастили ВМС Японии, Южной Кореи и Китая. Не собираются уходить из региона и США, — отметил в беседе с «Известиями» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — ТОФ, к сожалению, долгое время не обновлялся, особенно крупные надводные корабли. При этом флоту приходится решать массу задач: охранять наши рубежи, прикрывать атомные подлодки с межконтинентальными ракетами, а также участвовать в мероприятиях, связанных с военно-морской дипломатией. На Тихом океане мы тесно взаимодействуем с Китаем, Индией и странами АСЕАН.

Новые корветы существенно повысят ударные возможности ТОФ, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Они удачно сбалансированы и уже хорошо себя зарекомендовали в ВМФ, — отметил он. — Эти корабли могут действовать и в дальней морской зоне, что расширит возможности Тихоокеанского флота вдали от баз. Они не раз ходили в дальние походы.

Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Корвет «Резкий» станет четвертым кораблем проекта 20380, построенным для тихоокеанцев: «Совершенный», «Громкий» и «Алдар Цыденжапов» уже вошли в состав ТОФ. Планируется, что ТОФ получит шесть таких корветов — в его состав также должны войти строящиеся «Грозный» и «Бравый».

На защиту Дальнего Востока

Проект 20380 изначально разрабатывался для действий в ближней морской зоне, борьбы с кораблями и подлодками противника, охраны конвоев, патрулирования зон блокады, а также для артиллерийской и огневой поддержки морских десантов. Стартовало производство корветов для Тихоокеанского флота не совсем гладко — головной корабль «Совершенный» строился 11 лет. Следующие представители серии — «Громкий» и «Алдар Цыденжапов» — были произведены за меньший срок, и сейчас все они несут службу на Тихом океане.

Эти корветы изготовлены с использованием стелс-технологий. Их надстройки сделаны из многослойных композиционных материалов, что серьезно снижает заметность в радиолокационном диапазоне. Обводы корпуса ниже ватерлинии сделаны так, чтобы снизить сопротивление воды — за счет этого корабли стали быстрее. В их арсенале — противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35. Также они вооружены универсальной 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, способной делать до 80 выстрелов в минуту. Для защиты от атак с воздуха «Резвый» получил дальнобойный зенитный комплекс «Редут», а на его корме есть ангар для вертолета Ка-27.

Военнослужащий ВМФ России на борту корвета «Громкий» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Гидроакустическая станция «Минотавр-М» с буксируемой антенной позволяет эффективно обнаруживать субмарины противника. Комплекс «Пакет-НК» может использоваться для уничтожения как вражеских торпед, так и подводных лодок.

Сейчас Тихоокеанский флот активно принимает новые корабли. В минувшем ноябре из Балтийского моря во Владивосток прибыли корвет проекта 20385 «Гремящий» и две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Они прошли более 30 тыс. км, чтобы попасть на ТОФ. По сравнению с базовым проектом 20380 на корветах проекта 20385 увеличено количество ячеек зенитных ракет, а комплексы «Уран» заменены на пусковые установки для «Калибров» и «Ониксов», что в перспективе позволит использовать и гиперзвуковые «Цирконы».

Ранее «Известия» писали, что Приморье укрепят малыми ракетными кораблями проекта 22800 «Каракурт». Они войдут в состав 165-й бригады охраны водного района Тихоокеанского флота, базирующейся во Владивостоке. Со временем эти МРК заменят старые советские ракетные корабли и катера. Новые корабли строятся по обновленному проекту — в состав их вооружения включаются зенитные комплексы «Панцирь-М». Мощное ударное вооружение и комплексы ПВО «Каракуртов» позволят надежно прикрыть не только Владивосток, но и Сахалин вместе с Курильскими островами.

Алексей Рамм