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Названо число уничтоженных российским «Панцирем» турецких беспилотников

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости.

Российские ракетные комплексы «Панцирь-С1» уничтожили более 40 турецких беспилотников

За время военного конфликта в Сирии и Ливии российские ракетные комплексы «Панцирь-С1» уничтожили более 40 турецких ударных беспилотников Anka и Bayraktar. Такое число назвал начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России Александр Новиков в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По его словам, российская система ПВО полностью контролирует полеты турецких беспилотников. «Мы можем их отслеживать, начиная с облета и заканчивая посадкой», — отметил он. Сейчас в районе Идлиба военнослужащие наблюдают три БПЛА Bayraktar.

Ранее в декабре вице-премьер России Юрий Борисов заявил о превосходстве отечественных беспилотников над турецкими. По его словам, Россия может заинтересовать иностранных покупателей своими беспилотниками. «Последняя выставка в Дубае, где мы уже представляли свои образцы, откроет еще одну рыночную нишу, и Россия может войти в клуб стран, экспортирующих эти виды вооружения», — отметил он.

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
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