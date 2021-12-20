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Время электроники

Россияне теперь главные по микроархитектуре RISC-V

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Syntacore
Syntacore.
Источник изображения: www.tssonline.ru

Россия в лице Syntacore (входит в группу Yadro) впервые вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International. Организация занимается развитием и продвижением открытой процессорной архитектуры RISC-V. Помимо отечественной компании, в совет директоров ассоциации входят представители Google, Alibaba Group и Huawei. Члены правления определяют технические инициативы и долгосрочную стратегию ассоциации.

Предприниматель Александр Редькин, гендиректор и основатель отечественной компании Syntacore (входит в группу компаний Yadro) стал первым россиянином, вошедшим в совет директоров глобального консорциума RISC-V International.

Эта базирующаяся в Швейцарии некоммерческая организация объединяет около 2,5 тыс. компаний для развития и продвижения RISC-V. Под RISC-V подразумевается открытый и свободный стандарт процессорной архитектуры (ISA, instruction set architecture), созданный на основе концепции RISC (для чипов с сокращенным набором команд) для микропроцессоров и микроконтроллеров.

Syntacore является членом-основателем RISC-V International. Российская компания разрабатывает микропроцессорные ядра, которые микроэлектронные дизайн-центры могут использовать (например, по лицензии) при создании процессоров. В начале 2016 г. компания одной из первых опробовала коммерческую систему на кристалле (SoC) на основе RISC-V SCR3. «Работа, проделанная Syntacore на протяжении многих лет по ускорению и совершенствованию своих процессоров, наряду со спецификацией RISC-V, позволила нашей экосистеме расшириться во всем мире, — отметила Калиста Редмонд (Calista Redmond), генеральный директор RISC-V International. — Повышение статуса компании до уровня Premier еще больше укрепляет Syntacore в мире RISC-V, и я рада видеть новые разработки и проекты, которые скоро появятся на рынке благодаря этой команде».

В марте 2020 г. в Швейцарии была зарегистрирована международная ассоциация RISC-V International. Члены RISC-V участвуют в разработке спецификации и расширений RISC-V, а также соответствующего аппаратного и программного обеспечения. Ассоциация управляется советом директоров, который состоит из 20 представителей-членов, а также техническим комитетом руководителей рабочих групп. Они стоят во главе технических инициатив ассоциации, а также определяют ее долгосрочную стратегию.

В 2021 г. представители только трех компаний наряду с Syntacore дополнили совет директоров ассоциации (в декабре — разработчик высокопроизводительные процессоры RISC-V для центров обработки данных Ventana Micro Systems и в апреле — инвестор Chengwei Capital).

Syntacore — компания, занимающаяся полупроводниковыми технологиями, специализирующаяся на настраиваемых ядрах микропроцессоров и инструментах, основанных на наборе команд RISC-V. Портфель интеллектуальной собственности компании включает семейство микропроцессорных ядер, на базе которых партнерами и заказчиками компании создаются полупроводниковые продукты для применения в области интернета вещей, инфраструктуры и конечных устройства 5G, специализированных микропроцессоров для дата-центров и задач искусственного интеллекта. География заказчиков — США, Израиль, Китай, Европа, Россия. Также Syntacore является резидентом «Сколково».

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Синтакор» зарегистрирована 16 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге. Гендиректором компании заявлен Александр Редькин. Основным учредителем компании является ООО «КНС групп» (51%) — входит в «ИКС холдинг», который принадлежит Алишеру Усманову. В октябре 2021 г. стало известно о планах гендиректора холдинга Антона Черепенникова выкупить «ИКС холдинг» у группы USM. Сделка должна быть закрыта в течение полугода.

Остальные учредители «Синтакора» — Александр Редькин (14,1%), Олег Сютин (12,4%), Дмитрий Павлов (12,3%) и Павел Хабаров (10,2%).

Второе одноименно юрлицо компании — еще одно ООО «Синтакор» — зарегистрировано 1 марта 2017 г. в Сколково. Гендиректором компании также является Александр Редькин. Единственный учредитель — первый ООО «Синтакор».

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