Войти
Время электроники

Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось

255
1
0
Сервер Эльбрус 4.4
Сервер Эльбрус 4.4.
Источник изображения: ЗАО "МЦСТ"

Российские серверы оказались непригодны к использованию: российские компании после тестов назвали отечественные процессоры непригодными к работе.

Крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах и остались недовольны ее возможностями. Об этом со ссылкой на повестку совещания в Минцифры, которое состоялось 9 декабря, пишет «Коммерсантъ».

По их мнению, представленные образцы оказались непригодны к использованию из-за слишком низкой производительности, высокого энергопотребления и неконкурентной цены. Работать с российскими серверами компании согласились только в случае, если те будут справляться с задачами и сравнятся по цене с зарубежными аналогами.

В Минцифры признали сложности отечественной техники с производительностью и совместимостью с нынешним программным обеспечением. В то же время в ведомстве утверждают, что компании позитивно оценили динамику развития продуктов. Чиновники ожидают, что новые процессоры от «Байкал Электроникс», МЦСТ и Yadro смогут составить конкуренцию иностранной продукции уже в 2023-2025 годах.

Гендиректор производителя сервера на процессорах «Эльбрус» от МЦСТ «Норси-Транс» Сергей Овчинников возмутился прямым сравнением российской техники с зарубежной и назвал такие оценки подрывом политики импортозамещения. Он подчеркнул, что отставание неизбежно будет, но перевод на российские серверы — это вопрос безопасности страны.

Между тем в МЦСТ призвали видеть позитив в том, что серверы на «Эльбрусе» хотя бы работают. Замгендиректора компании Константин Трушкин напомнил, что если раньше проблемой была неработоспособность, то сейчас это только дороговизна.

Ранее Сбербанк «забраковал» сервера на «Эльбрусах», хотя на них будут учить студентов. С 2022 года правительство начнет массовые закупки российских компьютеров для вузов, готовящих специалистов по радиоэлектронике. Техника должна работать на отечественных процессорах «Байкал» и «Эльбрус».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЦСТ
Проекты
ИТ
Эльбрус МЦСТ
Похожие новости
04.10.2021
Россия создаст 100-петафлопсные суперкомпьютеры на «Эльбрусах»
24.03.2021
Тридцать лет отставания
21.12.2020
Процессоры «Эльбрус» прошли суровую проверку ресурсоемкими играми
06.05.2015
Российские компьютеры МЦСТ Эльбрус поступили в продажу для юридических лиц
09.04.2015
Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий» Часть 2 «Голый король» отечественной электроники» (фрагмент)
1 комментарий
№1
20.12.2021 01:36
Нормально, болезни роста.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия