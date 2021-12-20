Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось

Российские серверы оказались непригодны к использованию: российские компании после тестов назвали отечественные процессоры непригодными к работе.

Крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах и остались недовольны ее возможностями. Об этом со ссылкой на повестку совещания в Минцифры, которое состоялось 9 декабря, пишет «Коммерсантъ».

По их мнению, представленные образцы оказались непригодны к использованию из-за слишком низкой производительности, высокого энергопотребления и неконкурентной цены. Работать с российскими серверами компании согласились только в случае, если те будут справляться с задачами и сравнятся по цене с зарубежными аналогами.

В Минцифры признали сложности отечественной техники с производительностью и совместимостью с нынешним программным обеспечением. В то же время в ведомстве утверждают, что компании позитивно оценили динамику развития продуктов. Чиновники ожидают, что новые процессоры от «Байкал Электроникс», МЦСТ и Yadro смогут составить конкуренцию иностранной продукции уже в 2023-2025 годах.

Гендиректор производителя сервера на процессорах «Эльбрус» от МЦСТ «Норси-Транс» Сергей Овчинников возмутился прямым сравнением российской техники с зарубежной и назвал такие оценки подрывом политики импортозамещения. Он подчеркнул, что отставание неизбежно будет, но перевод на российские серверы — это вопрос безопасности страны.

Между тем в МЦСТ призвали видеть позитив в том, что серверы на «Эльбрусе» хотя бы работают. Замгендиректора компании Константин Трушкин напомнил, что если раньше проблемой была неработоспособность, то сейчас это только дороговизна.

Ранее Сбербанк «забраковал» сервера на «Эльбрусах», хотя на них будут учить студентов. С 2022 года правительство начнет массовые закупки российских компьютеров для вузов, готовящих специалистов по радиоэлектронике. Техника должна работать на отечественных процессорах «Байкал» и «Эльбрус».