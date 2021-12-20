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Робозмея с магнитными колесами проехалась по вертикальной трубе

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Робозмея с магнитными колесами проехалась по вертикальной трубе
Робозмея с магнитными колесами проехалась по вертикальной трубе.
Источник изображения: 日刊工業ビデオニュース / YouTube

Японские инженеры разработали робота-змею с магнитами в колесах. Они показали, как магниты удерживают робота даже на вертикальных поверхностях, а конструкция из нескольких сегментов позволяет ему переезжать через препятствия. Видео испытаний опубликовано на YouTube-канале газеты Nikkan Kogyo Shimbun.

Одна из глобальных целей, для которой инженеры разрабатывают роботов и дронов, заключается в том, чтобы заменить ими людей при работе в сложных и опасных условиях. В частности, дроны позволяют безопасно мониторить, а иногда и обслуживать, высотные конструкции, работа с которыми всегда несет в себе некоторый риск. Чаще всего речь идет о бесконтактных работах, хотя есть отдельные дроны, которые могут прислоняться к вертикальным поверхностям, чтобы, например, измерить их толщину. Но дроны тратят на удержание в воздухе очень много энергии и очень ограничены в массе переносимых инструментов и времени полета.

Группа инженеров под руководством Мотоясу Танака (Motoyasu Tanaka) из Университета электрокоммуникаций разработала и испытала робота, который может ездить по вертикальным металлическим конструкциям и останавливаться, не затрачивая при этом энергии. Робот состоит из восьми секций, которые могут поворачиваться относительно друг друга. Первая и последняя секции пассивны, а в шести центральных располагаются колеса, на поверхности которых установлены неодимовые магниты. Это позволяет роботу удерживаться на металлических поверхностях, причем инженеры отмечают, что силу прижимания можно подстраивать под полезную нагрузку робота, меняя количество магнитов.


Разработчики показали потенциальное применения робота, заставив его заехать на вертикальный стальной резервуар. Перед заездом робот поднял переднюю часть и подъехал еще ближе, а затем по очереди сделал то же самое с другими секциями. Примечательно, что во время езды он смог преодолеть выступ, соединяющий две части резервуара, не упав вниз.

Ранее мы рассказывали о роботе, который может ходить под любым углом за счет присосок. Его приспособили для осмотра лопастей ветрогенераторов, которые обычно осматривают люди, висящие на тросах.

Григорий Копиев

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
Робот
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