Китай обозначил сроки первого запуска сверхтяжелой ракеты для пилотируемого полета к Луне

Власти Поднебесной хоть и воспринимают космонавтику как отрасль двойного назначения (аналогично российским, а ранее — советским), но все же не прочь использовать ее в качестве пиара своих технологических достижений. Поэтому иногда становятся известными подробности о находящихся на ранней стадии развития проектах. Например, недавно крупная фигура в китайской аэрокосмической отрасли озвучила ожидаемые сроки первого полета сверхтяжелой ракеты для доставки тайконавтов на Луну.

Как пишет портал SpaceNews со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV, пока не имеющий финального публичного названия носитель должен впервые стартовать в 2026 году. Об этом журналистам рассказал Лун Лэхао (Long Lehao), один из ведущих разработчиков тяжелых ракет семейства «Великий поход» («Чанчжэн», Long March или CZ). Интервью со специалистом аэрокосмической отрасли вошло в репортаж, посвященный четырехсотому запуску носителей серии «Чанчжэн» 10 декабря (ракета CZ-4B доставила на орбиту спутники Шицзянь-06).

На первый взгляд может показаться, что известный в индустрии инженер просто озвучил некоторые соображения об ожидаемых временных рамках перспективного проекта лунной ракеты. Однако без веской причины и некоего разрешения подобные фразы китайские специалисты редко бросают — такова уж «политика партии» во всех смыслах.

Учитывая сразу несколько упоминаний этого носителя в частности и китайской лунной программы в целом за последнюю пару месяцев, можно предположить, что у космического агентства Поднебесной есть вполне оформившиеся планы на этот счет. Более того, по ним ведется активная работа и явно есть первые успехи. На пустом месте подобных разговоров бы не было — есть риск выглядеть пустословами на фоне американцев, которые часто переносят миссии.

Известно, что проработанных проектов сверхтяжелой ракеты для доставки людей и грузов на Луну в Китае существует сразу два. Первый и более мощный — CZ-9, предназначенная для вывода порядка 140 тонн на околоземную орбиту, из которых 53 тонны могут быть направлены в сторону естественного спутника Земли. Этот носитель во многом базируется на технологиях, разработанных в ходе создания CZ-5, летающей с 2016 года, но является во многом совершенно новой разработкой.

А вот второй, пока ни разу не названный в медиапространстве проект, выглядит несколько проще и представляет собой «связку» уже хорошо зарекомендовавших себя «Чанчжэн-5». Концепт такой ракеты впервые был замечен в 2018 году на аэрокосмической выставке в городе Чжухай. С тех пор подробностей про него появлялось очень мало, пока Лэхао внезапно не разговорился. В качестве первой ступени такого носителя китайские инженеры предлагают использовать три бустера из незначительно модифицированных первых ступеней CZ-5. Вторая ступень должна быть переделана сильнее, но в ее основе также будет лежать модуль ракеты «Чанчжэн-5». На траекторию отлета к Луне при подобном подходе удастся запустить уже «всего» 27 тонн. Недостаточно для доставки модулей лунной станции, но пилотируемый корабль этот носитель потянет.

По неподтвержденным официально данным, сейчас концепция лунной программы Китая выглядит примерно следующим образом. Станцию на орбите Луны или базу на ее поверхности Поднебесная планирует строить с помощью CZ-9. А доставка экипажей к этим сооружениям возлагается на перспективный космический корабль, испытанный еще весной прошлого года, и вышеописанную безымянную ракету. Причем уложиться китайские чиновники планируют в очень сжатые сроки — первая высадка ожидается не позднее 2030 года. Работы по созданию посадочного модуля уже идут полным ходом.

Как ни крути, а Китай упорно нагоняет США в области космонавтики, как минимум, номинально. Без уверенности в выполнимости объявленных сроков говорящие головы из Поднебесной не озвучивают никаких дат хотя бы примерно. Если пару лет назад еще казалось, что вторая экономика мира доставит человека на Луну в XXI веке на шесть лет позже первой, то теперь разрыв сильно сокращается. Потому что NASA испытывает серьезные проблемы с реализацией программы «Артемида» в обозначенные временные рамки. Например, высадка на Луну уже почти наверняка откладывается, как минимум, на пару лет с ранее объявленного 2024 года. Причины, в основном, организационные, но от этого фанатам освоения космоса не легче.