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Росэлектроника

«Росэлектроника» поставила рекорд по продажам герконов

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Герконы
Герконы.
Источник изображения: Холдинг «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех 16 декабря установил абсолютный годовой рекорд по продажам герконов, поставив заказчикам 234 млн 546 тысяч устройств. Более 90% произведенных изделий поставляется на экспорт в 55 стран мира. Герконы применяются в качестве контактных пар различных реле, выключателей, кнопок, датчиков и индикаторов в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.

Магнитоуправляемые герметизированные контакты (герконы) производятся на Рязанском заводе металлокерамических приборов (РЗМКП, входит в «Росэлектронику»). Предприятие занимает 14% мирового рынка герконов, входит в тройку мировых лидеров и выпускает более 20 типов устройств с длиной колбы от 7 до 50 мм и коммутируемой мощностью от 1 до 250 Вт.

Предыдущий рекорд продержался 30 лет – в 1991 году РЗМКП отгрузило заказчикам 232 млн штук герконов. В то время практически вся продукция поставлялась на внутренний рынок преимущественно для оборонной промышленности. В этом году завод не только установил рекорд продаж – в марте на РЗМКП был выпущен пятимиллиардный геркон.

Заводу удалось оперативно отреагировать на общемировой рост спроса на герконы. Высокие результаты стали возможны благодаря нашим партнерам — поставщикам материалов и дистрибьюторам, а также слаженной работе коллектива предприятия. Для того чтобы произвести продукцию по всем заявкам заказчиков, сотрудники завода работали сверхурочно, и около 15% герконов было выпущено в выходные и праздничные дни, — рассказал генеральный директор РЗМКП Аркадий Орлов.

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