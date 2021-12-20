Роскосмос заключил с АО «ИСС» первые контракты в рамках проекта «Сфера»

Госкорпорация «Роскосмос» заключила с компанией «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева» контракты на создание спутниковых группировок «Скиф» и «Марафон». Об этом сообщил гендиректор АО «ИСС» Николай Тестоедов на Российском научно-техническом конгрессе «Направления национального научно-технологического прорыва 2030».

Заключены контракты с Роскосмосом по созданию космических систем «Скиф» и «Марафон, — сказал он.

До конца этого года АО «ИСС» будут предоставлены субсидии из федерального бюджета по направлению «Развитие перспективных многоспутниковых систем» государственной программы «Космическая деятельность России».

Системы «Скиф» и «Марафон» войдут в многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера».

Ранее специалистами в инициативном порядке был разработан и представлен аванпроект низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон IoT» для организации сервисов интернета вещей. Предусматривается запуск 264 микроспутников на орбиту высотой 750 км. Запуск первого опытного спутника системы интернета вещей запланирован на 2024 год.

В рамках проекта многоспутниковой системы широкополосного доступа в интернет «Скиф» предусмотрено создание малого космического аппарата «Скиф-Д» для отработки основных технических решений и защиты орбитально-частотного ресурса. В настоящее время завершается разработка конструкторской документации на аппарат, ведётся разработка и изготовление комплектующих для спутника. Запуск космического аппарата «Скиф-Д» предполагается осуществить в четвёртом квартале 2022 года. Орбитальная группировка системы «Скиф» будет включать 12 спутников на орбите высотой 8070 км и обеспечит глобальное покрытие земной поверхности. Космические аппараты системы «Скиф» будут предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет в малонаселённых пунктах с неразвитой наземной инфраструктурой. Также с их помощью будет решена задача обеспечения связью Северного морского пути.

Помимо «Скифа» и «Марафона» в рамках проекта «Сфера» предполагается создание семи спутников «Экспресс», четырех «Экспресс-РВ» и двух спутников связи «Ямал» (оператор «Газпром космические услуги»). Также в группировку должны войти три спутника ДЗЗ «Смотр» и 84 аппарата оптического наблюдения «Беркут-О» и «Беркут-ВД» и 12 радиолокационных «Беркут-X» и «Беркут-XLP».