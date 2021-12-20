Минобороны показало российские дроны-камикадзе в деле

Телеканал "Россия-1" опубликовал видеокадры авиаудара по позициям сирийских формирований, который был сделан в апреле 2020 года при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет".

В видеосюжете отмечается, что в результате операции был ликвидирован боевик, названный "снайпером TOW". Ранее, за два дня до спецоперации, этот человек, как сообщается, сжег два грузовика, которые ехали в конвое сирийских военных.

"В ходе авиаразведки мы обнаружили расчет ПТУР [противотанкового ракетного комплекса] под руководством данного боевика. Расчет боевиков буквально за пару секунд до применения услышал приближение барражирующего боеприпаса. Две секунды не позволили боевикам отойти на безопасное расстояние и, конечно, они были поражены осколками", - отметил боец сил специальных операций, чьи слова приведены в эфире.

Ранее стало известно, что Минобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы «Ланцет».

«ZALA Ланцет» был представлен концерном «Калашников» на «Армии-2019». Дрон по эффективности превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше. Беспилотники концерна «Калашников» хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий в Сирии. Министерство обороны попросило предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников.

Николай Абрамов