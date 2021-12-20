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Российская газета

Раскрыты особенности новейшего бронированного разведчика ПРП-5

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Источник изображения: youtube.com

Раскрыты особенности российского новейшего подвижного разведывательного пункта ПРП-5. Как сообщает издание "Национальная оборона", эта боевая машина, созданная в тульском ПАО "НПО "Стрела", ни в чем не уступает лучшим зарубежным образцам.

Характерной отличительной чертой является наличие на ней подъемно-мачтового устройства высотой в шесть метров, на которое устанавливаются оптические и радиолокационные средства обнаружения.

В распоряжении экипажа - самая современная техника: связная, навигационная радиолокационная, телевизионная высокой четкости, тепловизионная и лазерно-дальномерная. Максимальная измеряемая дальность стрельбы по крупногабаритным целям составляет пятнадцать километров.

Также на борту имеется выносной наблюдательный пункт с комплексом "Стрелец", всесуточный переносной прибор разведки, беспилотные летательные аппараты, оборудованные видео- и тепловизионной камерами.

Поступающие данные обрабатываются в автоматическом режиме с отображением информации на электронной карте местности.

"Пятерка" вооружена 12,7-мм пулеметом, размещенным в дистанционно-управляемом модуле. Боекомплект - тысяча патронов.

Имеется также система, способная предупреждать о лазерном облучении и защищать от высокоточного оружия постановкой непроницаемых аэрозольных завес.

Впервые ПРП-5 на шасси колесного бронетранспортера БТР-82 был показан в Туле на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году продемонстрирован вариант, выполненный на платформе боевой машины пехоты БМП-3.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-82
Стрелец
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