Песков: Путин, как планируется, примет участие в коллегии Минобороны

На заседании подведут итоги развития Вооруженных сил России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в заседании коллегии Минобороны, которое намечено на предстоящую неделю, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Планирует", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии Путина в коллегии Минобороны.

На заседании расширенной коллегии Минобороны России подведут итоги развития Вооруженных сил России.

Об итогах года доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил.

Президент РФ традиционно поставит задачи для вооруженных сил на следующий год.