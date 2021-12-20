Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео

В Сети появилось видео ликвидации Силами специальных операций ВС РФ двух видных боевиков в Сирии: оператора противотанкового комплекса Tоw Махера Коджака по прозвищу Снайпер Тоу и полевого командира Абу аль Валида. В обоих случаях выследили и уничтожили террористов беспилотники.

- За два дня до проведения спецоперации Коджак обстрелял сирийский конвой, сжег два грузовика. После этого мы провели аэроразведку района и обнаружили расчет противотанкового комплекса во время развертывания. Для достижения максимального урона удар был нанесен по пикапу, в котором находился боекомплект, - рассказал офицер ССО Андрей. Он оператор барражирующих боеприпасов, интервью дал в маске, с измененным голосом.

По другим разведданным, Махер Каджак должен был провести занятие с боевиками по обращению с ПТРК. Второй ракетой уничтожили Tow - этот комплекс стоит намного дороже барражирующего боеприпаса.

- Применялся, скорее всего, БПЛА "Ланцет", - говорится в комментарии к видео.

В тот же день в провинции Хама другой дрон взорвал машину Абу аль Валида. Узнав о гибели Снайпера, тот спешно покинул свое убежище, но был выслежен беспилотником.

- За пару секунд до взрыва он заметил подлет боеприпаса: визуально и акустически, - но сделать уже ничего не мог, - продолжи Андрей. На его счету более 40 результативных операций в Сирии.

Zala "Ланцет-3" - барражирующий управляемый боеприпас, выпускаемый концерном Калашников. Дальность полета 40 километров, масса полезной нагрузки три килограмма. Наводится трон по заданным координатам, оптическому каналу или комбинированным способом.

Антон Валагин