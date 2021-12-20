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WarSpot

В России горел корвет «Проворный»

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Источник изображения: warspot.ru

Российский флот может недополучить один корвет проекта 20385. Вчера, 18 декабря, портал fontanka.ru сообщил о том, что санкт-петебургские пожарные продолжают работать на горящем корабле. Пожар на корвете «Проворный» начался в пятницу вечером. К ночи основное пламя удалось сбить, очаги возгорания были ликвидированы вчера. Спасатели сообщали о площади возгорания в 800 кв. м, на «Северной верфи» говорят о вдвое меньшей площади. В ходе тушения пожара пострадало несколько человек.

Сюжет «Первого канала» о пожаре на корвете «Проворный»

«Проворный» является одним из корветов проекта 20385 — модернизированной версии кораблей проекта 20380. Корвет был заложен в 2013 году, а через шесть лет был произведён технический спуск на воду. Его передача 114-й бригаде кораблей охраны водного района (Камчатка) планировалась на следующий год.

Многоцелевые корветы проекта 20380 — корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подлодками, а также оказывать огневую поддержку морской пехоте во время десантных операций. Полное водоизмещение корвета составляет около 2200 т, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до 4000 миль. Вооружение каждого из кораблей проекта 20380 включает в себя противокорабельный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут», торпеды, арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, а также крупнокалиберные пулемётные и гранатомётные установки. На корме находится вертолётная площадка с ангаром для базирования вертолёта Ка-27 в противолодочном варианте.

От базового проекта модернизированные корветы 20385 отличаются тем, что имеют увеличенный боекомплект ЗРК «Редут» (с 12 до 16 ячеек), а противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» заменены на ракеты Калибр-НК.

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Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
3М-54
Club-N
Ка-27
Проворный
Х-35
Компании
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
20385
Калибр КР
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