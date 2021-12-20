Азербайджан передал Армении 10 военнопленных при посредничестве ЕС

Власти Азербайджана 19 декабря передали Армении 10 военнослужащих, задержанных в ходе столкновений на границе двух стран, сообщает Госкомиссия республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«Как проявление приверженности принципам гуманизма Азербайджанская Республика при посредничестве Европейского союза 19 декабря передала Армении 10 армянских военнослужащих», — указано в сообщении на сайте комиссии.

Уточняется, что переданные лица были задержаны 16 ноября «при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в кяльбаджарском направлении».

Кроме того, в заявлении Госкомиссии указано, что 26 ноября Азербайджан экстрадировал гражданского и военнослужащего в Армению.

«В то же время в результате переговоров армянская сторона предоставила азербайджанской стороне минные карты других освобожденных территорий Азербайджанской Республики. Благодарим Министерство обороны Российской Федерации за посредническую миссию при получении минных карт», — добавили в организации.

14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили ЕС в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

Мишель подчеркнул, что определяющее значение имеет решение ключевых гуманитарных вопросов, таких как освобождение задержанных и решение судеб пропавших без вести. Он отметил, что гуманитарные жесты обеих сторон будут способствовать укреплению доверия между странами и помогут создать условия для примирения и мира.

26 ноября в Сочи состоялась встреча российского лидера Владимира Путина, премьера Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Переговоры продлились около трех часов и были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, достигнута договоренность о создании двусторонней комиссии по делимитации госграницы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.