Более суток потребовалось на полную ликвидацию пожара на заводе "Северная верфь" в Петербурге

Санкт-Петербург. 19 декабря. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Полная ликвидация возгорания на строящемся объекте в Кировском районе Петербурга заняла более суток, сообщает в воскресенье пресс-служба управления МЧС по городу.

"Пожар ликвидирован в 23:00 18 декабря. В течение всего дня 18 декабря производилось протушивание отдельных очагов горения и разборка завалов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, сообщение о возгорании на строящемся объекте в Кировском районе Петербурга поступило 17 декабря в 18:22. Пожар тушили по четвертому номеру сложности, к борьбе с огнем были привлечены 168 сотрудников МЧС и 42 единицы техники.

В МЧС не привели подробностей о месте пожара, но назвали адрес: Корабельная, 6. Из данных карт следует, что по этому адресу находится судостроительный завод "Северная верфь".

Как сообщалось, вечером 17 декабря на стапелях завода "Северная верфь" загорелся строящийся корвет "Проворный" проекта 20385. Пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

Пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации" (в неё входит "Северная верфь") в пятницу сообщила, что в результате пожара пострадала надстройка корвета.

Для выяснения обстоятельств возгорания и оценки ущерба предприятие создало комиссию.

Источник "Интерфакса" уточнил, что на корвете "Проворный" нет вооружения.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385.

Головной корвет проекта - "Гремящий" недавно усилил Тихоокеанский флот РФ. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Сообщалось, что корвет "Проворный" строится "Северной верфью" также для Тихоокеанского флота.

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В прошлогоднем отчете "Северной верфи" говорится, что предприятие потратило 116,5 млн рублей на мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

В отчете также говорится, что срок спуска на воду корвета "Проворный" отложили в связи с несколькими факторам, в том числе "переносом срока сдачи корабля государственным заказчиком на 2022 год".