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Известия.ru

Украина пожаловалась Западу на отсутствие наступательного оружия

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Sergey Dolzhenko

Украина хочет получать от западных партнеров не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников в субботу, 18 декабря.

«Если правительство Дании <...> займет жесткую позицию и станет контактировать с партнерами, в том числе из стран альянса и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит агрессора и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», — сказал Резников на брифинге по итогам переговоров с датской коллегой Трине Брамсен.

Он также заявил, что против России надо ввести экономические и политические санкции.

«Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот», — попросил министр обороны.

17 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. По его словам, власти Украины транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню».

Тем же днем МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме того, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

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