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Известия.ru

Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Украина пока что не планирует размещать на своей территории военный контингент каких-либо стран. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в субботу, 18 декабря.

«На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны», — рассказал он в интервью «Апостроф ТВ».

При этом планов по размещению военного контингента на территории страны, по его словам, сейчас нет.

«Если речь идет о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность», — сказал Данилов.

14 декабря Верховная рада разрешила допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский внес в раду проект этого закона в конце ноября.

Допуск иностранных войск касается учений «Объединенные усилия – 2022», украинско-американских маневров Rapid Trident – 2022, украинско-британских Cossack Mace – 2022, многонациональных учений «Светлая лавина – 2022», украинско-польских учений Silver Saber – 2022.

В сентябре на Украине прошли военные учения при участии стран НАТО. В учениях «Объединенные усилия – 2021» приняли участие 15 государств.

30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

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