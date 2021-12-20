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Интерфакс-АВН

Правительство РФ выделило около 45 млрд руб. на создание авиадвигателя ПД-35

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ПД-14 и макет ПД-35, МАКС-2021
ПД-14 и макет ПД-35, МАКС-2021.
Источник изображения: Фото © Марина Лысцева

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - В России на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35 направлено из резервного фонда свыше 44,6 млрд руб., такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

"Речь идёт о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжёлых грузовых самолётов. В его основе - прорывные технологии, инновационные решения и новые материалы. Ранее подобные двигатели в России не создавались. Теперь такой проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности"", - сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Важно, чтобы демонстратор нового двигателя ПД-35 был полностью разработан и изготовлен в течение ближайших трёх лет. Сделайте для этого всё необходимое", - сказал Мишустин на заседании правительства 16 декабря, обращаясь к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Глава кабмина также поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять этот вопрос под личный контроль.

Вопросы создания нового авиадвигателя подробно обсуждались в ходе рабочей поездки Мишустина в Пермскую область 9 декабря. Во время командировки премьер посетил завод "Пермские моторы", где разрабатывается двигатель, а также провёл совещание о ходе реализации проектов в области авиационного двигателестроения, на котором анонсировал выделение бюджетных средств на создание этого двигателя.

Решение о выделении бюджетных средств принято по поручению президента России.

ПД-35 - проект тяжелого двигателя, которым планируется оснащать российско-китайский дальнемагистральный самолет CR929, разрабатываемый ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (входит в "Ростех") и китайской COMAC. В дальнейшем на базе ПД-35 планируется создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до 50 тонн, сообщала ранее ОДК.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
ПД-35
Компании
COMAC
ОАК
ОДК УК
Пермские моторы
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
CR929
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