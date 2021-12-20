Российские истребители провели учебные воздушные бои в Курской области

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-30СМ авиационного полка Западного военного округа на учениях в Курской области отработали тренировки по поиску и уничтожению самолетов условного противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Летные экипажи истребителей Су-30СМ совершили учебно-тренировочные полеты в ходе которых отработали тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению, а также быстрый уход от захвата самолетов условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.