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Интерфакс-АВН

Российские истребители провели учебные воздушные бои в Курской области

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-30СМ авиационного полка Западного военного округа на учениях в Курской области отработали тренировки по поиску и уничтожению самолетов условного противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Летные экипажи истребителей Су-30СМ совершили учебно-тренировочные полеты в ходе которых отработали тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению, а также быстрый уход от захвата самолетов условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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