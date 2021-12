Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в субботу с 52 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 04:41 по времени Восточного побережья США (в 12:41 мск) со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Вертикальная посадка первой ступени на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в 645 км от стартовой площадки, была осуществлена через девять минут после старта ракеты.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже 11-й раз.

Это был уже 34-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-й в текущем году. Предыдущая партия из 48 спутников Starlink была запущена 3 декабря. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 890 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.