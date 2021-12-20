Индия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Стратегические силы Индии провели испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni Prime. От этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей командования.

Agni Prime - ракета наземного базирования, способна нести ядерные боеголовки. Пуск с дальностью 2 тысячи километров осуществили с острова в Абдул Калам в Бенгальском заливе. В ходе испытания были выполнены все задачи.

Напомним, первый пуск новой баллистической ракеты произвели 28 июня 2021 года. Она создана на базе Agni-II и должна заменить свою предшественницу.

Олег Корякин