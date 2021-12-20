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Российская газета

Индия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

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Источник изображения: rg.ru

Стратегические силы Индии провели испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni Prime. От этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей командования.

Agni Prime - ракета наземного базирования, способна нести ядерные боеголовки. Пуск с дальностью 2 тысячи километров осуществили с острова в Абдул Калам в Бенгальском заливе. В ходе испытания были выполнены все задачи.

Напомним, первый пуск новой баллистической ракеты произвели 28 июня 2021 года. Она создана на базе Agni-II и должна заменить свою предшественницу.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Agni БР
Проекты
Ядерный щит
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