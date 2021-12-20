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WarSpot

Транспортные самолёты учатся топить корабли

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы расширяют программу преобразования транспортных самолётов в ракетоносцы. Вчера, 17 декабря, портал flightglobal.com сообщил о том, что ВВС США отработали поражение надводной мишени крылатыми ракетами, сброшенными паллетным способом с самолёта C-130.

Для эксперимента использовался самолёт MC-130J Commando II. Испытания проходили на надводном полигоне авиабазы ​​Эглин над Мексиканским заливом под руководством Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL). Крылатая ракета, тип которой не указывается, была сброшена в транспортной паллете, затем отделилась от неё и успешно поразила цель прямым попаданием.

Видео лётних испытаний системы Rapid Dragon

Как пишет Flightglobal, решение ВВС США поразить морскую цель в рамках своего первого огневого испытания Rapid Dragon, может указывать на заинтересованность в использовании этой технологии в противокорабельных миссиях. Если бы ВВС США отражали попытку морского вторжения китайских войск на Тайвань, им потребовалось бы потопить большое количество кораблей.

Выход крылатых ракет из транспортной паллеты

Источник изображения: flightglobal.com

Компания Lockheed Martin разработала паллеты Rapid Dragon в рамках программы CLEAVER (Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range). Планируется, что подобные системы позволят небоевой авиации осуществлять сброс «умных» ракет, не входя в зону поражения ПВО противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мексика
США
Тайвань
Продукция
C-130
Компании
AFRL
Lockheed-Martin
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