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РИА Новости

Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА

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Беспилотные летательные аппараты "Орион"
Беспилотные летательные аппараты "Орион".
Источник изображения: © Фото : Компания Кронштадт

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Х-БПЛА является дальнейшим развитием линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет-Д". Она войдет в состав комплекса вооружения ударных дронов <...>, а также вертолета Ка-52М", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с опытного образца Ка-52М ранее выполнили десятки успешных испытаний нового изделия.

"Также проводились пуски новых ракет с беспилотников "Иноходец", "Форпост" и "Альтиус", — добавил источник.

По его словам, новая ракета имеет дальность действия до десяти километров и способна эффективно поражать как тяжелобронированную технику, так и низколетящие малоскоростные воздушные цели.

Х-БПЛА может наводиться как в лазерном луче, так и в тепловом и телевизионном режимах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Корнет
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
20.12.2021 01:56
Комбинированная ГСН это хорошо, это здорово!
0
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