Войти
Российская газета

Уничтожение воздушной цели "Орионом" впервые показали на видео

244
0
0

Эффектное уничтожение дрона ударным БПЛА "Орион" показали на видео.

В Сети появилось видео испытаний новых возможностей ударно-разведывательного БПЛА "Орион". На полигоне в Крыму он поразил в воздухе дрон вертолетного типа. Цель была уничтожена с расстояния в 4 километра.

Напомним, в 2019 году "Орион" в ударном варианте был испытан в боевых условиях в Сирии. Сейчас он проходит государственные испытания перед тем, как поступить на вооружение.

Максимальный взлетный вес "Ориона" - 1000 кг, масса полезной нагрузки - до 250 кг. Продолжительность полета - 24 часа. Беспилотник может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами - КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами - УПАБ-50, свободнопадающими - ФАБ-50, а также авиационной управляемой ракетой - Х-50.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Орион БПЛА
Х-50
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.12.2021
Российский БПЛА «Орион» показал возможности истребителя, уничтожив ракетой другой дрон
03.09.2021
Россия увеличит радиус применения БПЛА «Орион-Э»
09.07.2021
Дрон перелетный. Сможет ли ударный "Орион" завоевать мировой рынок?
25.05.2021
Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши
27.08.2020
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия