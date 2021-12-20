Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

Дели. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Стратегические силы Индии в субботу провели успешное испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni Prime (Agni-P), способной нести ядерную головную часть, сообщили представители командования.

Пуск ракеты с дальностью 2 тыс. км был осуществлен с полигона на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

В ходе испытания были выполнены все поставленные задачи с большой точностью, указали военные.

Это уже второй пуск двухступенчатой твердотопливной ракеты, Первый был осуществлен 28 июня. Она разработана на базе баллистической ракеты Agni-II, но имеет более совершенную систему наведения, высокую точность и способна нести разделяющуюся головную часть с двумя боеголовками индивидуального наведения общим весом до трех тонн. Ракета Agni-P должна прийти на смену ракетами Agni-I и Agni-II.

В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью 4-4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.