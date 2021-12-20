Войти
Интерфакс-АВН

Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

182
0
0
Пуск ракеты Agni P
Пуск ракеты Agni P.
Источник изображения: pib.gov.in

Дели. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Стратегические силы Индии в субботу провели успешное испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni Prime (Agni-P), способной нести ядерную головную часть, сообщили представители командования.

Пуск ракеты с дальностью 2 тыс. км был осуществлен с полигона на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

В ходе испытания были выполнены все поставленные задачи с большой точностью, указали военные.

Это уже второй пуск двухступенчатой твердотопливной ракеты, Первый был осуществлен 28 июня. Она разработана на базе баллистической ракеты Agni-II, но имеет более совершенную систему наведения, высокую точность и способна нести разделяющуюся головную часть с двумя боеголовками индивидуального наведения общим весом до трех тонн. Ракета Agni-P должна прийти на смену ракетами Agni-I и Agni-II.

В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью 4-4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Agni БР
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
18.11.2019
Индия провела испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд
27.12.2016
В Индии испытали способную нести ядерный заряд межконтинентальную ракету
18.11.2014
Индия показала Пакистану, испытавшему новую ракету, собственные ядерные боеголовки
26.04.2012
Пакистан провел испытания улучшенной версии баллистической ракеты
20.04.2012
Баллистически самоуверенная Индия
11.01.2012
Индия создаст новую межконтинентальную баллистическую ракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия