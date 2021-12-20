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Российская газета

NI: "Циркон" может создать угрозу авианосной ударной группе ВМС США

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Источник изображения: rg.ru

Американские СМИ признают, что ударные авианосные группы ВМС США больше не представляют былой угрозы. Новые военные разработки позволят России успешно им противостоять.

"Ударная авианосная группа является одним из самых мощных видов вооружения в арсенале и способна проецировать беспрецедентную огневую мощь далеко за пределы американских вод. Эти грозные соединения стали не только основой военно-морской доктрины США, но и одним из самых узнаваемых символов американской военной мощи", - пишет National Interest.

По мнению автора публикации, Россия не делает такую же ставку на собственные авианосные ударные группы, как США. Это связано с различным подходом к военной доктрины.

"Россия всегда была сухопутной державой. В то время как Соединенные Штаты - морская держава, которой флот нужен для проецирования силы в глобальном масштабе, главная миссия российского флота - охрана обширных евразийских границ", - поясняет издание.

Однако новое вооружение дает России определенное преимущество перед американскими авианосцами. В частности, автор материала приводит в качестве примера противокорабельную гиперзвуковую ракету "Циркон" и подводный дрон с ядерным двигателем "Посейдон", взрыв которого способен вызвать цунами. Подобное вооружение может потопить авианосец.

Американское издание пишет, что Россия способна нейтрализовать угрозу со стороны ударных авианосных групп в случае крупного конфликта, но надеется, что подобного столкновения никогда не произойдет. "Учитывая катастрофические глобальные последствия такого конфликта, будем надеяться, что он навсегда останется гипотетическим", - говорится в материале.


Михаил Русин

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Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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