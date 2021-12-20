Минобороны впервые продемонстрировало видео уничтожения "Орионом" другого беспилотника

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого впервые продемонстрировало возможность беспилотника "Орион" уничтожать другие БЛА в воздухе.

Видеоролик, на котором "Орион" поднимается в воздух и затем уничтожает противотанковой управляемой ракетой (современные ПТУР способны поражать низколетящие воздушные цели) беспилотник вертолетного типа, опубликован в Telegram-канале журналиста телеканала "Россия 1" Александра Рогаткина. Полная версия видео будет показана в воскресенье в программе "Вести недели".

"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.

Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.