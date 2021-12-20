Войти
РИА Новости

Минобороны впервые продемонстрировало видео уничтожения "Орионом" другого беспилотника

235
0
0
Беспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат "Орион".
Источник изображения: © Фото : Группа Компаний Кронштадт

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого впервые продемонстрировало возможность беспилотника "Орион" уничтожать другие БЛА в воздухе.

Видеоролик, на котором "Орион" поднимается в воздух и затем уничтожает противотанковой управляемой ракетой (современные ПТУР способны поражать низколетящие воздушные цели) беспилотник вертолетного типа, опубликован в Telegram-канале журналиста телеканала "Россия 1" Александра Рогаткина. Полная версия видео будет показана в воскресенье в программе "Вести недели".

"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.

Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Х-50
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.12.2021
Российский БПЛА «Орион» показал возможности истребителя, уничтожив ракетой другой дрон
09.07.2021
Дрон перелетный. Сможет ли ударный "Орион" завоевать мировой рынок?
19.04.2021
Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»
27.11.2020
Ответ и «Жнецу», и «Байрактару»: российские ударные БПЛА
27.08.2020
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия