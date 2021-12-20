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Газета.ru

Небо закрывается: Россия покинула соглашение о разведывательных полетах

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Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

Россия окончательно вышла из Договора по открытому небу

С 18 декабря Москва больше не является одной из сторон Договора по открытому небу (ДОН). Вслед за США Россия покинула соглашение, опасаясь, что европейские союзники Вашингтона могут передать Пентагону данные о российских военных мероприятиях, собранные в рамках ДОН. Вместе с тем российские дипломаты считают, что у страны есть альтернатива. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Россия официально больше не состоит в Договоре по открытому небу (ДОН). Москва приняла такое решение из-за того, что США вышли из соглашения, а их европейские союзники не дали гарантий, что не будут передавать Соединенным Штатам данные, собранные во время полетов над Россией.

Помимо других стран, в договоре еще состоит Белоруссия - основной союзник России. Но пока неизвестно, как поступят власти республики. Минск заявил, что проведет тщательный анализ и консультации с Москвой. После этого будет принято окончательное решение. Скорее всего это произойдет 18 декабря, когда Россия окончательно выйдет из ДОН.

«Многое будет зависеть и от позиций других государств - участников ДОН. В связи с этим на последнем заседании ККОН (Консультативная комиссия по открытому небу) белорусская сторона заявила, что в 2022 году не будет принимать наблюдательные миссии и проводить наблюдательные полеты», - отметили в постпредстве Белоруссии при Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в комментарии "Известиям".

Накануне - 17 декабря - в Вене прошли переговоры по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что Москва может продолжить отношения с Минском, если тот решит не покидать соглашение. Россия намерена и дальше сотрудничать с Белоруссией "обсуждения актуальных аспектов эксплуатации самолетов и аппаратуры наблюдения».

Гаврилов в интервью "Известиям" отметил, что у России есть космические спутники, которые могут отслеживать перемещение армии как в Европе, так и в США. Он выразил мнение, что такой инструмент может стать альтернативой ДОН.

Впервые Россия объявила о намерении выйти из ДОН 15 января 2021 года. Тогда Москва запустила внутренние механизмы по выходу из международного договора. Произошло это после того, как США выступили против соглашения и покинули его. В течение четырех месяцев российские дипломаты вели переговоры с американскими коллегами, чтобы те передумали и вернулись.

Но, как только Москва поняла, что ее усилия не возымели успеха, она перешла к реальным действиям. В начале мая правительство представило президенту России Владимиру Путину законопроект денонсации ДОН. При этом Вашингтону дали еще месяц на "подумать". США в срок уложились, но решение свое не поменяли - ответ отрицательный.

27 мая Госдеп официально сообщил российскому МИДу, что в договор Соединенные Штаты не вернутся. Спустя почти две недели - 7 июня - Путин подписал закон о выходе из ДОН, который до этого уже рассмотрели Госдума и Совет Федерации.

Российские дипломаты считают, что "без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ по итогам выхода России из ДОН.

При этом в ведомстве уверены, что именно решение Соединенных Штатов ухудшило договорной режим. Отмечается, что Россия укрепит международную безопасность. Одной из причин участия Москвы в ДОН было наличие США среди стран-участниц. Но американские власти не хотели открывать свои территории, полагают дипломаты.

«Десятилетия плодотворного выполнения ДОН показали, что он неплохо послужил в качестве инструмента укрепления доверия и безопасности, создал дополнительные возможности для объективной и непредвзятой оценки военных потенциалов и военной деятельности государств-участников», - добавили в МИД РФ.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году. Участниками оставались до последнего времени 34 государства. Соглашение действует с 2002 года. Оно стало одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.


Ангелина Мильченко

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