«Русские опередили США на 30 лет»: как в СССР создали «Каспийского монстра»

Кто научил корабль летать и создал первые в мире венные экранопланы

18 декабря исполняется 105 лет со дня рождения Ростислава Евгеньевича Алексеева - советского конструктора, создателя судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолетов. Одно из самых значимых его изобретений - серия военных экранопланов, ныне известных под обозначениями «Каспийский монстр» и «Орленок». Как они создавались - в материале «Газеты.Ru».

Очень необычный «гибрид»

Алексеев с детства хотел стать кораблестроителем. Мечту свою он выполнил, но при этом выбрал необычную специализацию - решил создавать корабли, которые смогут не плавать, как обычно, а парить над водой. Окончив в самом начале войны Горьковский индустриальный институт и будучи направлен на завод «Красное Сормово», где был поставлен контрольным мастером выпуска танков Т-34, Алексеев сумел заинтересовать начальство своим проектом катера на подводных крыльях, способного искать и уничтожать вражеские подлодки.

Проекты судов на подводных крыльях (СПК) к тому времени создавались в мире уже на протяжении нескольких десятков лет, но первые такие суда, пригодные для широкой эксплуатации, были созданы именно Алексеевым. При этом созданные им СПК нашли свое применение как в военном деле, так и на «гражданке»: конструкторское бюро Ростислава Евгеньевича с одинаковым успехом создавало как торпедные катера, так и пассажирские суда - знаменитые «ракеты».

Однако Алексеев не удовлетворился на достигнутом и решил пойти дальше. Опытным путем выяснилось, что верхний предел скорости СПК не может превысить 100-120 км/ч. Мешала кавитация - образование в быстро движущейся жидкости большого числа пузырьков. Ударяясь в огромном количестве о подводные крылья и схлопываясь, они вызывали их эрозию.

Чтобы устранить этот негативный эффект, нужно было полностью исключить при движении контакт судна с водой. Пытаясь решить эту задачу, Ростислав Евгеньевич обратил внимание на загадочное поначалу явление, с которым в начале ХХ века, на заре развития авиации, столкнулись самолетостроители и летчики.

При движении самолета у самой земли в момент взлета и посадки возникала подъемная сила, значительно большая, чем при полете на высоте. Двигаясь в непосредственной близости от земли, самолет внезапно обретал дополнительную взлетную силу, резко устремлялся вверх или упорно скользил над землей, «не желая» приземляться. Порою это приводило к авиакатастрофам.

Это вредное для авиации явление, будучи изученным, получило название «эффект влияния экрана». Движущееся над поверхностью («экраном») земли или воды крыло как бы подминает под себя встречный поток воздуха. Таким образом, под крылом образуется область повышенного давления - и, в итоге, дополнительная подъемная сила.

Величина этой силы зависит от расстояния между крылом и «экраном» - чем оно незначительнее, тем больше она вырастает. Именно данная сила и используется в конструкции того гибрида корабля и самолета, что придумал Алексеев.

Этот аппарат получил название «экраноплан». В отличие от судов на воздушной подушке, нуждающихся в постоянном нагнетании воздуха под днище, экраноплан держится над поверхностью благодаря перераспределению давления воздуха. На нижней поверхности крыла давление повышенное - за счет скоростного напора встречного потока и разрежения воздуха над верхней поверхностью.

В результате происходит увеличение подъемной силы крыла и уменьшается его сопротивление. Это позволяет получать огромную скорость экраноплана - при сравнительно небольших затратах мощности реактивной двигательной установки.

Летом 1959 года старый колесный пароход «Златовратский» доставил Ростислава Евгеньевича с группой сотрудников в безлюдное устье реки Троца на Горьковском водохранилище. Здесь они организовали исследовательский полигон и приступили к опытам.

Уже в следующем году алексеевцы располагали проектом «Самоходная модель-1» - экранопланом, аэрогидродинамическая компоновка которого была выполнена по схеме «тандем». Состоялось его воплощение в металле - и 22 июля 1961 года Алексеев, лично сидя за штурвалом, вывел СМ-1 на испытания.

Они прошли успешно - экраноплан разгонялся до 200 км/ч и неплохо управлялся. Присутствовавшие на испытаниях председатель Госкомитета Совета Министров СССР по судостроению Борис Бутома, председатель комиссии Президиума Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам Дмитрий Устинов и главком советского ВМФ Сергей Горшков воодушевились увиденным и дали добро на дальнейшие разработки. Они сразу оценили перспективы применения экранопланов в военной сфере: скорость, малозаметность для радаров, способность выходить на пологий берег.

Как выглядит «Каспийский монстр»

Следующая модель «СМ-2» демонстрировалась на Истринском водохранилище уже лично Никите Хрущеву - и тот очень впечатлился. После этого летом 1962 года в СССР была принята масштабная программа по военному экранопланостроению. Алексеев вскоре отказался от применения «тандемной» схемы, требовавшей применения поддува и разработал «самолетный» проект, в котором хвостовое крыло работает вне зоны экрана.

По этой схеме были выполнены экспериментальные модели СМ-2П, СМ-3, СМ-4, СМ-5, СМ-6, СМ-2П7, СМ-8, СМ-9. При этом СМ-5 и СМ-8 послужили прототипами для куда более крупного аппарата КМ. Эта аббревиатура расшифровывалась, как «Корабль-макет», но в историю ему суждено было войти, как «Каспийский монстр».

КМ, имевший размах крыла 37,6 м, длину 92 м, максимальную взлетную массу 544 тонны, стал самым тяжелым летательным аппаратом в мире - и так было до 1988 года, когда советский Киевский механический завод не выпустил самолет Ан-225 «Мрия».

Спущенный на воду в октябре 1966 года в Чкаловске и перебазированный для дальнейших испытаний на Каспий, КМ показал там максимальную скорость в 500 километров в час. Такого не было во всем мире! Характерно, что в испытаниях «Каспийского монстра» опять же участвовал его создатель Ростислав Алексеев. А в дальнейшем КМ послужил прототипом для еще более впечатляющей машины - ракетного экраноплана проекта 903 («Лунь»).

В 1964 году конструкторское бюро Алексеева приступило к разработке проекта Т-1 - экраноплана для воздушно-десантных войск. Впоследствии этот проект послужил «стартовой площадкой» для воплощенной в металле машины А-90 («Орленок»).

Это был уже новый тип машины - экранолет. От обычного экраноплана он отличался тем, что мог переходить в режим полноценного воздушного полета, поднимаясь до высоты в 3000 метров. Максимальная скорость - 400 км/ч. Предназначенный для переброски десантов, он был способен принять на борт до 200 морских пехотинцев с полной боевой выкладкой, либо две боевые машины - танка или БТР. 140-тонный «Орленок» был спущен на воду в 1972 году.

После семи лет испытаний, порою очень трудных и сопровождавшихся авариями, а также соответствующих «доводок» «Орленка» приняли в состав ВМФ СССР - в качестве уже не экспериментальной, а полноценной боевой единицы. Всего было изготовлено четверо «орлят», составивших 11-ю отдельную авиагруппу, непосредственно подчиненную Главному штабу морской авиации.

Ростислав Алексеев ушел из жизни в начале 1980 года. Он принимал участие в испытаниях прототипа нового экраноплана «Волга-2», предназначенного для перевозки пассажиров, получил травму и 9 февраля после двух операций скончался. Ему уже не суждено было собственными глазами увидеть «Лунь», сконструированный его учеником Владимиром Кирилловых и спущенный на воду в июле 1986-го. Этот 600-тонный монстр, имея длину в 73 метра, развивал скорость в 500 км/ч и был вооружен шестью установками противокорабельных крылатых ракет типа «Москит» - с эффективной дальностью стрельбы 10-90 км.

Огромный удар по эволюции отечественных экранопланов нанес распад СССР. И все-таки огромный задел на будущее остался. Так, например, в настоящее время ведется работа по созданию на базе «Луня» машины «Спасатель», одной из основных задач которой станет тушение лесных пожаров. Он сможет брать на борт 200 тонн - что позволит «Спасателю» успешно бороться с гигантскими сибирскими пожарами. Соответственно, местом базирования нового экраноплана предполагают сделать крупные реки Сибири и Байкал.

То, что сделали Алексеев и его сподвижники, потом оценил видный американский конструктор экранопланов Стивен Хукер, глава фирмы «Аэрокон», работающей на военное ведомство США. После посещения нескольких российских фирм, занимающихся экранопланами, Хукер со смешанным чувством зависти и восторга воскликнул: «Русские опередили нас на тридцать лет!»

Владимир Веретенников