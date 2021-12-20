Войти
Российская газета

Опасный тандем: 19FortyFive назвал Су-57 и "Охотника" грозной командой

263
0
0

В США оценили потенциальные возможности боевого тандема, состоящего из российского истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".


Как пишет издание 19FortyFive, Су-57 и С-70 являются "грозной командой". Концепция лояльного ведомого означает, что оба самолета могут обмениваться необходимой в бою информацией. При этом ударный беспилотник обладает некоторыми автономными возможностями.

"Сочетание "Охотника" и Су-57 дает русским больше возможностей во время боя. Пилот Су-57 может отправить дрон на выполнение опасного задания", - говорится в публикации.

Издание упоминает о попавшем на видео "Охотнике" с плоским соплом, которое делает его менее заметным. Также автор материала обращает внимание на малозаметность самого Су-57. Это позволяет Су-57 и "Охотнику" действовать в тылу противника.

"Охотник", безусловно, заслуживает внимания. Действие в паре с самолетом-невидимкой должно вызвать озабоченность по поводу возможности их перехвата военно-воздушными силами. Русские также могут в перспективе начать запускать "Охотников" с десантных кораблей, и тогда ВМС США придется иметь дело с беспилотником-невидимкой", - резюмирует 19FortyFive.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
08.02.2021
Битва за небо Европы: Tempest против Next Generation Fighter
17.09.2020
«Нечто волшебное»: США испытали истребитель будущего
17.12.2019
Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
10.11.2017
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
25.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия