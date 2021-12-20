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WarSpot

Во Франции строят первый «цифровой» фрегат

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Источник изображения: warspot.ru

Франция строит первый корабль без единого бумажного чертежа. Вчера, 17 декабря, пресс-служба компании Naval Group провела церемонию закладки киля первого корабля проекта FDI.

Корабли проекта FDI (defence and intervention frigate) называют первыми цифровыми. При их разработке используются исключительно электронные чертежи (100% digital conception — zero paper plans).

Первые объединённые секции фрегата Amiral Ronarc’h

Источник изображения: naval-group.com

Первый фрегат проекта FDI получил название Amiral Ronarc’h и должен быть передан флоту в 2024 году. Всего же до 2030 года планируется построить пять однотипных фрегатов, которые заменят на вооружении корабли типа La Fayette.

Корабли проекта FDI будут иметь водоизмещение 4500 т, а длина корпуса составит 122 м. Экипаж будет состоять из 125 моряков с возможностью разместить на борту ещё 28 десантников со скоростными катерами. Из вооружения заявлены противокорабельные ракеты Exocet MM40 B3C, противовоздушные ракеты Aster 15/30, противолодочные торпеды MU90 и артиллерия. Кроме того, в ангаре может разместиться вертолёт среднего класса или комбинация из лёгкого вертолёта и беспилотника.

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Страны
Франция
Продукция
IMPACT
Проекты
La Fayette
БПЛА
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