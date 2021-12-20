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РИА Новости

Bloomberg: США неоднозначно оценили предложения России по гарантиям безопасности

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 18 декабря/ Радио Sputnik. Белый дом готовится ответить на предложения России по гарантиям безопасности в ближайшее время. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, реакция США последует на следующий неделе.

При этом, по оценке чиновника, Вашингтон считает ряд инициатив Москвы полезными, а некоторые – неприемлемыми.

В пятницу Россия передала США и другим странам НАТО проекты договора о гарантиях безопасности.

Среди прочего Москва предложила Вашингтону и его союзникам гарантировать нерасширение альянса на территорию Украины, а также согласиться на взаимное неразмещение ракет в районах поражения территории друг друга.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МИД России подсчитал расходы стран Запада на милитаризацию Украины.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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