Bloomberg: США неоднозначно оценили предложения России по гарантиям безопасности

МОСКВА, 18 декабря/ Радио Sputnik. Белый дом готовится ответить на предложения России по гарантиям безопасности в ближайшее время. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, реакция США последует на следующий неделе.
При этом, по оценке чиновника, Вашингтон считает ряд инициатив Москвы полезными, а некоторые – неприемлемыми.
В пятницу Россия передала США и другим странам НАТО проекты договора о гарантиях безопасности.
Среди прочего Москва предложила Вашингтону и его союзникам гарантировать нерасширение альянса на территорию Украины, а также согласиться на взаимное неразмещение ракет в районах поражения территории друг друга.
Ранее радио Sputnik сообщило, что МИД России подсчитал расходы стран Запада на милитаризацию Украины.
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