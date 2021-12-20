Кого эстонский бюджет кормит?

Весной 2021-го власти Эстонии объявили, что из-за финансовых потерь, вызванных пандемией, государство будет экономить. Министерства и ведомства щелкнули каблуками и начали урезание бюджетов. Минобороны также присоединилось к дружным рядам экономящих и сократило... свой военный оркестр.

Уже многие годы публикации о подготовленном государственном бюджете Эстонии начинаются стандартной фразой "Правительство одобрило проект государственного бюджета на ... год, где предусмотрены рекордные расходы на оборону". Обычно добавляют еще одну приписку, слова которой авторам документа вероятно хочется звонко выкрикнуть под звуки труб и барабанов: "Это самое большое увеличение за все времена!". И так год за годом, шаг за шагом страна движется к тому состоянию, когда у нее уже не будет хватать денег ни на какие другие расходы, кроме военных.

Вот и в 2022 году на нужды военного ведомства выделяется 750 миллионов евро, что на 104 миллиона превышает показатели года уходящего. А ведь весной 2021-го правительство громогласно объявило, что из-за финансовых потерь, вызванных пандемией, государство будет экономить и уменьшит расходы во всех областях своей деятельности. Министерства и ведомства щелкнули каблуками и начали урезание бюджетов. Министерство обороны также присоединилось к дружным рядам экономящих и сократило... свой военный оркестр. Правда, теперь непонятно, зачем было нужно все это весеннее пускание пыли в глаза, но думается, что логика правительственным чиновникам отказывает, когда они видят, осязают и обоняют денежные знаки. А чтобы никто не сбил военное ведомство Эстонии с правильного пути, уже составлена специальная программа развития сил обороны 2022-2025 годов, и под нее тоже закладываются соответствующие средства.

Военным хочется развить и улучшить систему тактической связи, принять на вооружение новое ручное огнестрельное оружие, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, снайперские винтовки и минометы. Также запланировано "разработать решения" полевого госпиталя при 1-й и 2-й пехотных бригадах. Еще хотят выделить 3,2 миллиона евро на научные проекты. По мнению военных чиновников, в этот период им также необходимы 135 миллионов евро на боеприпасы, как говорится, аппетит приходит во время еды.

На фоне этого аттракциона невиданной щедрости по отношению к людям цвета хаки, "тревожным диссонансом" звучат просьбы об увеличении государственного финансирования высшего образования. 9 декабря в парламенте Эстонии прошло инициированное комиссией по культуре обсуждение вопроса государственной важности: "Роль, качество и основы финансирования высшего образования". Выступающие говорили о том, что необходимо изменение модели финансирования, чтобы обеспечить "обучение достаточного количества специалистов для покрытия потребностей рынка труда и доступ к высшему образованию вне зависимости от финансового положения учащихся". В Таллине и в Тарту студенческие организации провели пикеты в поддержку этой просьбы парламентариев и министерства образования и науки к руководству государства. Однако нет никакой уверенности, что пожелания студентов и ученых будут услышаны и войдут в число приоритетов при составлении очередного государственного бюджета. В Эстонии "человек стреляющий" пока важнее "человека читающего".

Автор Николай Николаев, радио Sputnik