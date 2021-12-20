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Известия.ru

Самолеты Ил-76 доставили гуманитарную помощь в Кабул

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации доставили в афганскую столицу гуманитарную помощь. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил корреспондент «Известий».


«Они доставили в Афганистан 36 т гуманитарного груза — это продукты питания, медикаменты и вещи первой необходимости», — указал корреспондент с места событий.

Три воздушных судна вылетели из подмосковного аэропорта Чкаловский. Операция по предоставлению гумпомощи была организована российским министром обороны Сергеем Шойгу.

2 декабря три самолета с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлились на аэродроме Чкаловский. Эта эвакуация стала третьей по счету. Всего самолеты военно-транспортной авиации вывезли более 380 граждан, в числе которых жители России, Киргизии, а также афганские студенты российских вузов.

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Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
Продукция
Ил-76
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
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