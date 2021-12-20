Первый полет вертолета Ми-171А3

Как сообщила 16 декабря 2021 года Госкорпорация Ростех, первый летный опытный образец нового многоцелевого вертолета Ми-171А3, разработанный холдингом "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех, приступил к летным испытаниям. Первый полет в режиме висения длился 15 минут и прошел штатно, все системы продемонстрировали стабильную работу. Машина предназначена для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ.

Первый летный опытный образец нового многоцелевого вертолета Ми-171А3 в первом полете, 16.12.2021 (с) Госкорпорация Ростех

В ходе полета экипаж в составе старшего летчика-испытателя Героя России Александра Климова и летчика-испытателя кавалера ордена Мужества Владимира Кутанина выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолета во все стороны на различных скоростях.

"Современный и конкурентоспособный вертолет Ми-171А3 разработан в рекордно короткие сроки: государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию модификации вертолета, предназначенного для полетов на морские буровые платформы, был подписан Минпромторгом России с холдингом в 2020 году. Общий объем господдержки проекта составляет 1 млрд рублей", - подчеркнул министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Разработка Ми-171А3 началась в 2018 году. Новейший вертолет в полной мере соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью.

Ми-171А3 полностью спроектирован "в цифре", что позволило сформировать в масштабах холдинга "Вертолеты России" широкую производственную кооперацию с учетом созданных центров компетенций. Различные части фюзеляжа изготавливаются на Казанском вертолетном заводе, дальневосточном предприятии ААК "Прогресс" и на Улан-Удэнском авиационном заводе, где также происходит финальная сборка вертолета.

"Первый полет - важный этап в испытаниях новой машины. По отзывам пилотов, вертолет хороший, легкий в управлении, оборудование работает штатно. Рассчитываем, что машина будет очень востребована как среди отечественных компаний топливно-энергетического комплекса, так и за рубежом. Объем рынка для нового офшорного вертолета оценивается примерно в сто машин к 2035 году, но есть предпосылки для улучшения этого прогноза - после премьеры на МАКС-2021 интерес к Ми-171А3 со стороны потенциальных заказчиков заметно вырос", - сказал глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе: максимальный взлетный вес машины составляет 13 000 кг, количество перевозимых пассажиров - до 24 человек, максимальная дальность полета - 1000 км. Вертолет предназначен для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, в диапазоне температур окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С. Бортовое оборудование Ми-171А3 обеспечит автоматическое и ручное управление вертолетом на всех этапах полета, от взлета до посадки, с возможностью автоматического пилотирования как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от степени наземного радионавигационного обеспечения.

Первый летный опытный образец нового многоцелевого вертолета Ми-171А3 в первом полете, 16.12.2021 (с) АО "Вертолеты России"

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