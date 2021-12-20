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ТАСС

Источник: первый спутник "Глонасс-К2" могут запустить во втором квартале 2022 года

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Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

Сейчас аппарат уже собран и проходит испытания

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" может быть запущен во втором квартале 2022 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск российского навигационного спутника "Глонасс-К2" планируется осуществить в середине второго квартала 2022 года", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, сейчас аппарат уже собран и проходит испытания.

"Глонасс-К2" - новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см.

Генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева (производитель спутников "Глонасс") Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщал, что запуск нового навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесен с 2020-го на 2021 год. По его словам, некоторые элементы бортовой аппаратуры в ходе наземных экспериментов потребовали доработки.

В июле источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск "Глонасса-К2" перенесен с 2021 на 2022 год.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
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