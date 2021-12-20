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Известия.ru

США заявили об ожидании дипломатического прогресса вокруг Украины

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Джейк Салливан
Джейк Салливан.
Источник изображения: Global Look Press/CNP/AdMedia/Jim LoScalzo

Соединенные Штаты ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, однако не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в Совете международных отношений (Council on Foreign Relations).

Он подчеркнул, что США помогают Украине в оборонном обеспечении, потому что считают это необходимым для своих интересов.

«Мы продолжаем оборонную помощь Украине, скоро прибудет еще оборудование. Мы постоянно обеспечиваем дополнительные нужды (страны — Ред.)», — ответил Салливан, запись мероприятия доступна на сайте телеканала C-SPAN.

Помощник президента отметил, что решение по дальнейшей поставке вооружения Украине будет принимать президент США Джо Байден.

Ранее в этот день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский согласились с необходимостью диалога с Россией. В ходе разговора глава британского правительства заявил, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические возможности, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины.

Также в пятницу МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме того, 17 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Как убежден постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, что США при помощи партнеров по НАТО обострили и без того сложную ситуацию на Украине до предела. По его словам, заявления российских официальных лиц в западных СМИ подвергаются цензурированию. Россию делают «агрессором», не имея на то весомых аргументов, указал он.

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