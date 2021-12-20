Официально оформлены требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности

Министерство иностранных дел Российской Федерации 17 декабря 2021 года опубликовало проекты "Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности" ( текст ) и "Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов организации Североатлантического договора" ( текст ). Сообщается, что эти документы были переданы 15 декабря находившейся в Москве с визитом заместителю Государственного секретаря США Карен Донфрид. Опубликованные проекты представляют собой официальное оформление требований России к США и НАТО по гарантиям безопасности, и включают прежде всего обязательства недопущения вступления Украины в НАТО.

Английская карикатура 1831 года (с) из собрания Эрмитажа